Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году. Кадры из архива

Испытание первой советской водородной бомбы состоялось на Семипалатинском полигоне 65 лет назад, 12 августа 1953 года. Мощность бомбы достигла 400 килотонн – в 20 раз больше первых атомных бомб США и СССР.