"Бригадир" Шпонка: как собака в униформе следит за ремонтом дорог

Той-терьер Шпонка уже восемь лет – с шести утра до девяти вечера – контролирует ремонт дорог в Челябинской области. Любимица бригады автодорожников вместе с хозяином приложила лапы к километрам дорожного полотна. Собаке даже сшили униформу точь-в-точь как у бригадира автодорожников, только меньшего размера. Эта необходимая мера для того, чтобы водители понимали, кто главный на участке дороги между селами Кулуево и Аргаяш, и случайно не наехали на четвероногого инспектора.