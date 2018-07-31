Су-34 утопил "корабль террористов" сверхзвуковой ракетой во время учений

Минобороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34. Авиация Южного военного округа успешно поразила цель — корабль-мишень, который находился на полигоне в Каспийском море. В учениях были задействованы экипажи более десяти кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов: авиационная группа из истребителей Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также штурмовиков Су-25.