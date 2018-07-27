Рекордная глубина: российский дайвер без рук и ног погрузился на 30 метров

Российский дайвер-параатлет Дмитрий Павленко установил новый рекорд – в районе Балаклавы он самостоятельно погрузился на глубину 30 метров. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России. Павленко потерял руки и ноги в 19 лет, подорвавшись на гранате во время срочной службы в армии. После этого он решил заниматься дайвингом и даже получил сертификат. В мае 2018 года Дмитрий Павленко погрузился на глубину 40 метров, но в более теплом Красном море.