Вплавь на автобусе: Краснодар затопило после ливня

Сильный ливень буквально за пару часов затопил Краснодар 17 июля. Тем, кого дождь застал в пути, пришлось добираться домой на лодках. Коммунальщики и МЧС работают в усиленном режиме. По сообщению синоптиков, в регионе снова возможны ливневые дожди.