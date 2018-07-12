Мейн-кун с "человеческим" лицом: как Химера стала популярной в Сети

Человекоподобная мордочка сделала мейн-куна по кличке Химера популярным в Сети. В Instagram заводчицы породистых кошек Татьяны Расторгуевой появились сотни комментариев, шуток про других ее питомцев – сестру Химеры Валькирию и их общего папу Ватикана. Пользователи отмечают их "человеческую" внешность, "брутальность" и даже "взгляд убийцы". Хотя, по словам хозяйки кошек, мейн-куны отличаются мягким и покладистым характером.