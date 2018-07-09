Ливни и наводнение в Японии: более 100 человек погибли

Более 100 человек погибли в результате наводнений и оползней в Японии, еще 79 человек считаются пропавшими без вести. В некоторых районах из-за ливневых дождей вода поднялась до уровня второго этажа. В префектурах Гифу и Киото ввели режим ЧС.