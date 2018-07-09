"Просто хотели сказать "спасибо". Далич – об инциденте с Видой и Вукоевичем

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не пожелал делать "какую-то историю" из проукраинских высказываний своих футболистов. Вечером 7 июля после победы в четвертьфинале над сборной России полузащитник Огньен Вукоевич опубликовал в Instagram видеозапись, где заявил: "Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед". Другой фигурант видеозаписи защитник Домагой Вида крикнул на камеру: "Слава Украине". Оба футболиста ранее выступали за киевское "Динамо". Позднее Вида назвал свои слова шуткой. Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение, однако дисквалифицировать игрока за политические лозунги не стала. Футбольный союз Хорватии призвал игроков не делать политических заявлений, а Златко Далич на пресс-конференции в Москве отметил, что два игрока сборной Хорватии "просто хотели сказать "спасибо" своим друзьям в Украине". Также он отметил, что оба футболиста хорошо говорят по-русски и прекрасно себя чувствуют в России, где у них тоже есть друзья.
12:5609.07.2018
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