Фонтаны поэзии: Виктор Стоян 20 лет служит фонтанам Москвы делом и словом

Мастер ГБУ "Гормост" Виктор Стоян почти 20 лет отвечает за работу московских фонтанов. Под наблюдением Виктора Макаровича 16 фонтанных комплексов, включая знаменитые фонтаны Парка Горького. Своим любимым фонтанам мастер посвящает стихи.
14:0129.06.2018
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