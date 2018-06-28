Против кого дружим? Как шведы и мексиканцы праздновали вылет Германии с ЧМ-2018

В Екатеринбурге завершился последний из запланированных матчей на стадионе "Екатеринбург-Арены". Противостояние сборных Мексики и Швеции закончилось полным разгромом мексиканцев. Однако счет 3:0 совсем не расстроил фанатов проигравшей команды. Мексиканцы были веселы — гуляли, пели, фотографировались со шведскими и русскими болельщиками. А кто-то радовались тому, что Германия выбыла из турнира.