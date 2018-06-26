Красивая, чистая, современная: что думают иностранцы о Москве

Приехавшие в Россию на чемпионат мира футбольные болельщики высказали палитру позитивных мнений о Москве. Гости отметили, что в столице понятные дорожные знаки и удобные велодорожки, а также удивились тому, что москвичи считают воздух загрязнённым.