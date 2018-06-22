Из Швейцарии на тракторе, или На чем еще болельщики приезжают на ЧМ в Россию

Друзья-пенсионеры из Швейцарии преодолели почти 2000 километров на тракторе 1964 года выпуска, чтобы приехать на матч своей сборной в Калининград. В день они проезжали по 160-170 километров при крейсерской скорости транспорта в 50км\ч. Также во время поездки швейцарцы собрали деньги на благотворительность в пользу детей.