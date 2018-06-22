Ливанских девушек-полицейских облачили в шорты

Ливанский Броумана – стал первым городом на Ближнем Востоке, где женщин-полицейских одели в шорты. Такое решение принял мэр города — Пьер Ачкар. Он считает, что это поможет привлечь в город западных туристов. Однако такое нововведение вызвало резкую критику в обществе. Хотя сами девушки рады своей новой форме.