Путин на открытии ЧМ-2018: "Нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду"

Владимир Путин, открывая в Москве чемпионат мира по футболу, пожелал всем командам успеха, а болельщикам, спортсменам и специалистам – "получить удовольствие от пребывания в России, обрести новых друзей, новых единомышленников". Президент России поприветствовал не только гостей "легендарного стадиона "Лужники", но и всех, кто будет смотреть этот матч в фан-зонах, по телевидению и в интернете. Ожидается, что на ЧМ-2018 в Россию приедут более 1,5 млн. иностранных болельщиков. Ожидаемая телеаудитория турнира составит более трех миллиардов человек.