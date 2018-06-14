Hallo Moskau: путешествующий из Германии немец на тракторе прибыл в Москву на ЧМ

К началу Чемпионата мира по футболу в Москву прибывают болельщики со всего мира. Способ добраться до российской столицы каждый выбирает себе по душе и по карману – кто летит на самолете, кто путешествует автостопом, а кто-то отправляется в путь…на тракторе.

Именно такой способ передвижения выбрал 70-летний Губерт Вирт вместе с таксой по кличке Хекс. На пути из Форхгайма в Москву пенсионер на тракторе 1936 года выпуска преодолел более 2,5 тысяч километров.