Подземные реки Москвы: куда уходит вода с улиц города

В Москве свыше 160 подземных рек, большинство из них заключены в коллекторы. Самая известный – коллектор реки Неглинки. Эта река входит в число основных артерий городской системы водоотведения. В подземный коллектор сходятся трубы малого диаметра, через которые вода уходит с магистралей и дворовых территорий. Обычно глубина Неглинки – по щиколотку, но во время ливней уровень воды поднимается до четырёх метров.