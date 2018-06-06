О санкциях, футболе и рюмке водки с Си Цзиньпином: интервью Путина для Китая

В преддверии своего визита в КНР Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.