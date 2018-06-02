Путин в День защиты детей пообщался с шестилетним Савелием

Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Глава государства пообщался с шестилетним пациентом – Савелием из Челябинска. Мальчик идет на поправку после пересадки почки. Савелий сначала уточнил, действительно ли перед ним президент, и только потом рассказал о самочувствии, о любимых мультфильмах, и объяснил, что пешком из Москвы до Челябинска не дойдешь. Президент пожелал мальчику выздоровления и на прощание поцеловал Савелия в макушку. "Меня самый главный президент поцеловал. А вот тебя, мама, нет", – сказал мальчик, вызвав смех присутствовавших взрослых.