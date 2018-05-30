Больше улыбаться: 80-летний волонтер ЧМ-2018 — о секретах работы на мундиале

Старейшему волонтеру чемпионата мира по футболу — 2018 Николаю Степину 80 лет. Свою давнюю мечту — работу на мундиале — он осуществил благодаря объявлению в газете. ЧМ-2018 для Николая Семеновича далеко не первый опыт. Он стал волонтером в 75 лет во время Универсиады-2013 в Казани. За его плечами — и Олимпиада в Сочи, и два танковых биатлона, и Кубок конфедераций. Степин бережно хранит фото, грамоты, медали и одежду со всех мероприятий. Форму к чемпионату он пока не получил. Ждет, что ее выдадут 14 июня — в день первой волонтерской сессии.