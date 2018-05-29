Полминуты на спасение: мигрант не дал упасть повисшему на балконе ребенку

Малийский нелегальный мигрант Мамуду Гассама стал героем интернета. Во время прогулки с девушкой 22-летний мужчина увидел свисающего с балкона пятого этажа ребенка. Не раздумывая, за несколько секунд Гассама стремительно взобрался наверх и спас малыша от падения. Чудесное спасение сняли на видео жители окрестностей и опубликовали в интернете, где стали появляться призывы выдать мигранту гражданства Франции. Позже Мамуду Гассама встретился с главой страны Эммануэлем Макрон, который пообещал ускорить процесс выдачи французского гражданства герою-нелегалу. Кроме того, мужчину пригласили на работу в пожарно-спасательную службу Парижа. В свою очередь, отца оставленного без присмотра ребенка поместили под стражу за неисполнение родительских обязанностей.