"Аметист" на страже Крымского моста, или Как охраняют полуостров

В день 100-летия пограничника крымчанам показали корабли, которые ведут наблюдение и охрану морских рубежей в районе полуострова. Среди прочих, на страже южных границ России стоит пограничный корабль "Аметист", который ведет наблюдение за Крымским мостом, не позволяя добраться до него незамеченным. В задачи корабля также входит борьба с терроризмом и морским пиратством.