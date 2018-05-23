Виртуоз на экскаваторе: как в МОСГАЗе проходит конкурс среди машинистов

МОСГАЗ выбрал лучшего экскаваторщика на ежегодном конкурсе профессионального мастерства. Машинисты экскаваторов с волшебной точностью способны закрыть ковшом огромной машины спичечный коробок. Эти соревнования невероятно зрелищны и демонстрируют уникальные профессиональные навыки мастеров. Конкурс традиционно состоит из двух этапов: теория и практика. Победители примут участие в городских отраслевых соревнованиях "Московские мастера — 2018".