450 тысяч квадратных метров дорог переложат в Москве к ЧМ-2018

Более 450 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Москве к ЧМ-2018 по футболу. Сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" меняют асфальтобетонное покрытие на 20 объектах улично-дорожной сети. Уже завершены работы на участках вблизи стадиона "Лужники", продолжается ремонт на улице Косыгина, закончена укладка верхнего слоя асфальта от улицы Мосфильмовской до Проспекта Вернадского. Новое дорожное покрытие появится и на привокзальной площади аэропорта Внуково.