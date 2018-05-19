Уровень средневековой инквизиции - журналисты и политики об аресте Вышинского

У здания посольства Украины в Москве прошел молчаливый митинг в поддержку задержанного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене.

Несколько сотен журналистов и политических деятелей держали в руках голубые плакаты с хэштегом #ЦеЕвропа, требуя встать Европу на защиту сотрудника СМИ.