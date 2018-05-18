Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Преследование журналистов в последние годы на Украине стало нормой. Об этом свидетельствует целый ряд инцидентов, случившихся с сотрудниками СМИ, позиция которых отличалась от проправительственной либо от взглядов представителей радикальных группировок.



Свыше 40 российских журналистов были депортированы из Украины с 2014 года, а в тюрьмах страны находятся по меньшей мере пять журналистов.

Многим российским и иностранным журналистам отказывают во въезде в страну из-за "поддержки Донбасса" и

"подготовки пропагандистских материалов".



Накануне Дня Победы радикалы начали блокировать работу местного телеканала "Интер" за анонс концерта в честь 9 мая, где ведущие выразили недовольство переименованиями улиц в честь сторонников нацистов. Двумя годами ранее здание телекомпании подожгли и несколько дней блокировали из-за общения сотрудников канала с ополченцами ДНР.



Сотрудники СБУ 15 мая провели обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. В тот же день в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, журналисту грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Херсонский городской суд 17 мая санкционировал его арест на два месяца.