Жена журналиста Вышинского: "Мне хочется видеть своего мужа"

Ирина Вышинская – супруга задержанного в Киеве руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского – рассказала по скайпу, что ей известно о ситуации с мужем. Сотрудники СБУ задержали Вышинского, провели 15 мая обыски в офисе издания, в квартире журналиста, а также в квартирах его родителей, живущих в Днепре (бывший Днепропетровск). Вышинского, имеющего двойное гражданство России и Украины, обвиняют в государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Журналисты по всему миру выступили с осуждением действий СБУ в отношении Вышинского.