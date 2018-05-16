"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве

Сотрудники СБУ задержали руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Обыск в офисе издания прошел 15 мая и длился восемь часов. Вышинского, имеющего двойное гражданство России и Украины, обвиняют в госизмене. Журналисту грозит 15 лет тюрьмы за выполнение профессиональных обязанностей. СБУ вызвало в качестве свидетелей по его делу 47 человек. В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Международная федерация журналистов призвала украинские власти отпустить Вышинского. Озабоченность в связи с его задержанием и обысками выразил Комитет по защите журналистов (КСЖ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке.