Пожарная безопасность в Москва-Сити: как работает крупнейший в Европе спасотряд

На территории Москва-Сити располагается самая большая пожарная часть в Европе – 207-й Пожарно-спасательный отряд ГОЧС и ПБ. 30 человек и 8 единиц спецтехники дежурят круглосуточно, всего в штате отряда 189 сотрудников. Под защитой отряда находятся не только столичные небоскребы, но и больницы, жилые дома, а также часть акватории Москвы-реки и Третьего транспортного кольца.