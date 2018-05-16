Путешественники приветствовали друг друга, впервые проезжая по Крымскому мосту

Более тысячи транспортных средств проехали по Крымскому мосту в первый час после его открытия, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"В период с 05:30 до 06:30 прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края", — уточнил источник.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — движение автотранспорта запущено утром 16 мая.