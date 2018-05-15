Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста состоится 15 мая. Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строительство моста велось с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, но мостостроители сдали объект на полгода раньше срока. Теперь строителям предстоит достроить железнодорожную часть моста. Ее открытие запланировано на декабрь 2019 года.