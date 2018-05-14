Дым, крики и стычки с полицией: протесты против переноса посольства США в Иерусалим

В день торжественного открытия американского посольства в Иерусалиме на границу с сектором Газа вышли десятки тысяч человек, которые выразили недовольство переносом ведомства США из Тель-Авива. После агрессивных действий протестующих по отношению к полиции, сотрудники правоохранительных органов Израиля открыли огонь по наиболее активным митингующим. В результате столкновений погибли по меньшей мере 40 человек, более полутора тысяч получили ранения.