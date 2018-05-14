Дно кратера вулкана Килауэа на Гавайях заметно обрушилось с начала извержения. К таким выводам пришли геологи, построив трехмерную модель кратера. Геологической службе США также удалось заснять с беспилотника обнажившееся дно вулкана. С момента взрыва, произошедшего в начале мая, в земной коре на Большом острове образовалось 18 новых трещин. Потоки лавы продолжают уничтожать жилые постройки, заставляя людей покидать обжитые места.