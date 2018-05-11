От первого лица: ВС Израиля показали видео с ракеты, уничтожившей ЗРК в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео с ракеты Spike NLOS, на котором запечатлен момент атаки по ЗРК "Панцирь-С1" в Сирии. В результате удара по принадлежащим иранским формированиям целям погибли три человека, еще двое получили ранения.