Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин отметился пятью забитыми шайбами и несколькими результативными передачами в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи. Глава государства по традиции вышел на лед под одиннадцатым номером в составе "Легенд хоккея". Их соперниками стали хоккеисты сборной Ночной хоккейной лиги. Итог матча — 12:7 в пользу команды президента.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.