Диана Багаутдинова: "Хочу стать чемпионкой мира по сварке"

МОСГАЗ провел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Впервые, правда, пока вне конкурса, в нем приняла участие девушка — практикантка Диана Багаутдинова. Школа сварки МОСГАЗа признана лучшей в стране, сюда приезжают перенимать опыт специалисты из многих крупных компаний. Сварщики МОСГАЗа традиционно занимают первые места в московских и международных конкурсах профессионального мастерства.