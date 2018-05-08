Сам себе рулевой: как проходили испытания российских машин-беспилотников

Пять беспилотных автомобилей — три легковых и два грузовика КамАЗ — прошли испытания на специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь. Машины развивали скорость до 40 км/час, сами распознавали дорожные знаки, поворачивали, перестраивались из одного ряда в другой и пропускали пешеходов.

Протяженность маршрута составила более десяти километров. Как отмечается в сообщении на сайте Минтранса, это первое в России столь масштабное испытание отечественного беспилотного транспорта. Тест состоялся в рамках проекта "Караван", цель которого — создание отечественной кооперативной интеллектуальной транспортной системы, позволяющей реализовать потенциал от использования подключённого и беспилотного транспорта.