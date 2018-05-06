Керченский пролив освятили с гигантского аэростата "Россия"

Гигантский тепловой аэростат "Россия" 6 мая совершил перелет с Кубани в Крым честь Дня Победы, символически соединив два берега. Во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил с воздуха Керченский пролив, сообщает организатор мероприятия — Благотворительный фонд святителя Луки. Летательный аппарат стартовал рано утром с побережья неподалеку от порта Кавказ и, проплыв по воздуху над Крымским мостом, примерно через час приземлился в городе Керчь. Оболочку воздушного шара украсили государственным флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Отечественной войны. Подобный перелет через Керченский пролив стал первым в истории и претендует на рекорд.