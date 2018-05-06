Рвущаяся из земли лава уничтожает жилые дома на Гавайях

Извергающаяся из земной коры лава уничтожила несколько жилых домов на Гавайиях. Из-за активности вулкана Килауэа за последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от 2 до 5. По данным СМИ, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысяч человек. В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.