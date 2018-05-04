Истребители в небе над Москвой: в столице прошла репетиция парада Победы

Первая репетиция воздушной части парада прошла в небе над Москвой. В этом году в параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Впервые над Красной площадью пролетят новейшие истребители Су-57, а завершат мероприятие самолетыМиГ-31К с системой "Кинжал".