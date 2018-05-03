Пачки денег и ружье: кадры с места задержания напавшего на банк в Ереване

Полицейские обезвредили напавшего на филиал банка HSBC в Ереване, им оказался полковник полиции. Жертвами нападения стали два человека: полицейский и сотрудник банка, еще один банковский служащий получил ранение. У злоумышленника были при себе нож, граната и ружье. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по трем статьям УК. Максимальная санкция по ним предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.