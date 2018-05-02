Тысячи туристов ежегодно съезжаются в мексиканский город Отумба на традиционный фестиваль, посвященный ослам. В этот день животных наряжают в карнавальные костюмы, устраивают всевозможные конкурсы и соревнования. Мексиканцы с большим уважением относятся к животным, которые веками служили местным жителям верой и правдой, выполняя самую тяжелую работу. В последние годы их становится все меньше. Цель фестиваля — привлечь внимание к ослам и не допустить их исчезновения.