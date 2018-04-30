Звериные нежности: амурская тигрица Василиса и ее котята в парке "Тайган"

Четыре тигренка — три самца и самочка — появились на свет в белогорском сафари-парке "Тайган". Потомство принесла десятилетняя амурская тигрица Василиса. Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь более чем 30 гектар.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.