Сотни протестующих в Чикаго вышли на митинг против ударов по Сирии

Сотни демонстрантов в центре Чикаго осудили ракетные удары по Сирии. Протестующие потребовали от правительства США прекратить бомбить эту страну. США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии 14 апреля. Поводом стала предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума. Страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия.