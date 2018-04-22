"Новичок" в бутылке: масло с названием химоружия появилось в Ульяновске

Подсолнечное масло под названием "Новичок" представил на сельскохозяйственной выставке в Ульяновске фермер из села Никольское-на-Черемшане Алексей Якушев. По его словам, идея создания такого продукта появилась после того, как Лондон бездоказательно обвинил Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Мне очень не нравится, когда мою страну поливают грязью, и, вообще, они уже сами не верят, что у нас есть этот "Новичок", что мы кого-то отравили", — пояснил предприниматель.

Он также добавил, что теперь те, кто выдвигает эти обвинения, смогут сказать, что нашли "Новичок" в России.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.



