Городские часы, или Как работает "Служба времени"

В Москве действует более тысячи уличных часов. Даже сегодня уличные хронометры остаются важным элементом города: по ним горожане сверяют наручные часы, под часами назначают встречи. Все часы обслуживает "Служба времени", в которой работает 40 человек. Каждую ночь часы проверяют на точность, моют, чинят, а при необходимости заменяют на новые.