Лавров о "химатаке" в Думе, инциденте в Солсбери и взаимоотношениях РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал об ударах США, Франции и Великобритании по Сирии, уточнил информацию по "делу Скрипалей", а также упомянул о вероятности встречи Путина и Трампа.