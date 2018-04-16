Антивоенные демонстрации прошли в выходные в нескольких городах США. Их участники выразили протест против военной агрессии США по всему миру, в частности в Сирии. Активисты держали в руках плакаты "Прекратите войны США дома и за рубежом", "США, руки прочь от Сирии" и "Они солгали об Ираке, лгали о Ливии и лгут о Сирии".

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.