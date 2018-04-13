"Маршал Устинов" отразил условную атаку истребителей в Баренцевом море

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Экипаж ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" провел учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям в Баренцевом море.

Летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К имитировали атаку с различных высот и направлений, а боевые расчеты корабля выполняли сопровождение целей и условное применение по ним зенитных комплексов "Форт" и "Оса", а также батарей универсального калибра АК-130.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.