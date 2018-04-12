Весна начинается с уборки: как коммунальщики приводят Москву в порядок

В столице проходит традиционный месячник благоустройства. 14 и 21 апреля будут проведены общегородские субботники. Коммунальщики приводят в порядок цоколи и фасады зданий, детские и спортивные площадки, промывают витрины, расчищают газоны. В рамках месячника будут отремонтированы дороги, обновлена дорожная разметка, окрашены ограждения и остановки.