"Мосгаз" спешит на помощь: как работает аварийная бригада

Василий Егорович Смирнов – ветеран газовой отрасли Москвы. В "Мосгаз" он пришел работать в 1989 году водителем аварийной бригады. Каждый день он спасает жизни москвичей, оперативно доставляя специалистов-газовиков на место аварии. За почти тридцатилетнюю работу в "Мосгазе" этот водитель ни разу не опоздал на вызов и никогда не попадал в ДТП. Основы безопасного вождения Смирнов освоил даже раньше, чем прошел обучение по квалификации спасателя.